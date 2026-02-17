Irrompe sul palco e canta con Gigi D'Alessio: la donna è cremonese, ecco di chi si tratta

È stato uno dei momenti più curiosi della serata trasmessa lunedì sera su Canale 5, nello show Taratatà, ideato e condotto da Paolo Bonolis. Durante l’esibizione di Gigi D’Alessio una fan ha fatto irruzione sul palcoscenico per cantare con il suo beniamino, e l’artista ha accolto l’iniziativa di buon grado passandole addirittura il microfono.

Ebbene, la protagonista di questo momento è stata la cremonese Valentina Esposito. La donna lavora nella pizzeria di famiglia in via Milano, a Cremona. Valentina non ha resistito al richiamo del suo cantante preferito e, arrivata sul palco, lo ha abbracciato e baciato. Il cantante le ha anche fatto intonare un parte del ritornello di “Non dirgli mai”, canzone considerata una delle pietre miliari del suo repertorio. A osservare la scena un Bonolis quasi commosso.

All’indomani la giovane ha commentato l’accaduto sui suoi profili social: “Grazie Gigi, ricorderò questo momento per tutta la vita”, ha scritto.

Lo show è stato registrato alla Chorus Life Arena di Bergamo e ha visto la partecipazione di migliaia di persone in due concerti-evento che hanno radunato i principali nomi della musica leggera italiana: da Annalisa ai Negramaro, passando per Giorgia, Ligabue e Max Pezzali.

© Riproduzione riservata