Si è spento Mons. Soldi: da Cremona al Casalasco, la Diocesi perde un grande uomo di fede

Era una figura nota e amata del clero cremonese e negli anni ha lasciato il segno nelle diverse parrocchie che ha visitato, con tanti fedeli che oggi lo ricordano con affetto.

E’ scomparso nella notte a 94 anni Monsignor Giuseppe Soldi, nel suo letto alla casa di riposo “La Pace” di Cremona.

Classe 1931 e originario di Casalsigone (frazione di Pozzaglio ed Uniti), è stato sacerdote prima in terra casalasco – a Martignana di Po e Casalmaggiore – per spostarsi poi negli anni ’70 e ’80 a Zanengo (Grumello cremonese) e Castelverde.

Monsignor Soldi è poi sbarcato in città, nella parrocchia di Sant’Abbondio, dove è rimasto dal 1987 al 2010.

Canonico onorario della cattedrale e parroco emerito proprio a Sant’Abbondio, sarà ricordato come un importante uomo di fede. Per i suoi novant’anni, nel 2021, ha ricevuto anche gli auguri, tramite missiva, dal Pontefice Papa Francesco.

Da tre anni era ricoverato alla Pace, dove da una settimana si erano aggravate le sue condizioni di salute.

