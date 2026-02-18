Azione educativa, approvata convenzione tra il Comune e Federazione Oratori

Il Comune di Cremona, in qualità di ente deputato alla programmazione locale sociale, annovera tra i propri obiettivi strategici nel campo dell’educazione, l’attuazione di interventi finalizzati a sostenere un’offerta formativa territoriale, considerata nel suo insieme, e pertanto realizzata da soggetti diversi, che accompagni nel loro percorso di crescita i bambini e i giovani, supportando nel contempo le famiglie e la comunità nel proprio compito educativo.

In quest’ottica, nel corso della seduta di Giunta di mercoledì 18 febbraio, su proposta dell’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi, è stata approvata la convenzione con la Federazione Oratori Cremonesi (FOCr), che rinnova il sostegno dell’Amministrazione, in termini di contributo finanziario, all’azione educativa, sociale e culturale svolta dalle parrocchie sul territorio cittadino.

“La Convenzione è stata preceduta da un percorso condiviso, con incontri ad hoc a partire dal mese di ottobre” sottolinea l’assessora Roberta Mozzi. “I contatti, proseguiti nei nei mesi successivi, sono stati finalizzati all’aggiornamento del testo della Convenzione secondo quanto emerso dal confronto. L’ultimo incontro, avvenuto nella seconda metà di gennaio, è stato quello più operativo e ha consentito di mettere a fuoco i principali progetti che le parrocchie realizzano e che hanno un impatto educativo e sociale misurabile per il territorio.

Ci si è soffermati, in particolare, sulle progettazioni che, oltre al prezioso ruolo dei volontari, prevedono anche la presenza di personale professionalmente qualificato a ulteriore garanzia dell’efficacia dei progetti stessi. Tra questi, spicca quello del doposcuola, che ha visto negli anni un numero sempre maggiore di richieste da parte delle famiglie”.

“Siamo soddisfatti – prosegue l’assessora – che da questo percorso di confronto sia scaturita una Convenzione che dà maggiore rilievo alla funzione educativa, sociale e culturale delle parrocchie nella cornice delle collaborazioni con i servizi e i settori comunali e si concentra sul sostegno dell’Amministrazione a specifiche progettazioni su temi ritenuti centrali quali ad esempio il supporto al raggiungimento del successo scolastico, la prevenzione della dispersione scolastica nel senso più ampio del termine e anche in collaborazione con il Settore Politiche Sociali, il supporto ai ruoli educativi familiari nel contesto della rete extrascolastica, con particolare riferimento al periodo estivo”.

“Per questo abbiamo ritenuto importante continuare ad investire su questa collaborazione e previsto la possibilità di incrementare le risorse stanziate, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e nei limiti delle disponibilità di parte corrente o di eventuali ulteriori finanziamenti statali o regionali che dovessero rendersi disponibili” conclude Mozzi.

“Le parrocchie e gli oratori sono, a tutti gli effetti, soggetti del sistema sociale integrato che, anche in virtù della loro presenza diffusa sul territorio cittadino, garantiscono un’attenzione per la promozione della persona nella sua interezza, nell’ottica di sviluppare la consapevolezza di una cultura della solidarietà sociale diffusa e partecipata. La FOCr, infatti, è coinvolta anche nelle programmazioni territoriali, come ad esempio il Piano di Zona, e nelle progettazioni per l’accesso a risorse extracomunali, proprio perché si configura come punto di riferimento per il dialogo e il coordinamento delle singole parrocchie, al fine di non disperdere i contributi dei singoli, ma al contrario di valorizzarli”.

