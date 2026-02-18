Ultime News

Politica

Dimissioni di Fabiola Barcellari: in consiglio comunale al suo posto Stella Bellini

di Silvia Galli

La comunicazione ufficiale arriverà durante la seduta del prossimo 23 febbraio

Stella Bellini (a sinistra) e Fabiola Barcellari (a destra)
Si aprirà con una surroga il Consiglio comunale del 23 febbraio, quando il presidente Luciano Pizzetti comunicherà ufficialmente le dimissioni della consigliera Fabiola Barcellari del pd, rendendo necessario il subentro del primo dei non eletti.

A prendere il suo posto sarà Stella Bellini, già figura nota all’interno dell’amministrazione cittadina. Bellini vanta infatti un passato amministrativo significativo: è stata consigliera comunale e presidente della Commissione Territorio durante il secondo mandato della giunta Galimberti.
A seguito della comunicazione della surroga, il Consiglio procederà con la votazione formale che ratificherà l’ingresso della nuova consigliera. Una volta approvata, Bellini prenderà posto all’interno dell’aula e tornerà quindi a far parte a pieno titolo dell’organo istituzionale.

Con l’uscita di Fabiola Barcellari, si apre anche il tema della presidenza della Commissione Ambiente, incarico ricoperto fino ad oggi proprio dalla consigliera dimissionaria. Non è escluso che sia la stessa Stella Bellini a subentrare anche in questo ruolo.
Oltre alla presidenza della commissione, il gruppo sarà chiamato a individuare anche il nome del nuovo vicecapogruppo, incarico che negli ultimi due anni era stato svolto proprio da Barcellari.

