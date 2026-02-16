Le dimissioni di Fabiola Barcellari dal ruolo di vicecapogruppo in consiglio comunale del Partito Democratico segnano la fine di un capitolo importante nella vita interna del gruppo consiliare. La decisione, comunicata ufficialmente per motivi personali, arriva dopo anni di presenza costante e riconoscibile all’interno del Pd.

Da sempre, Barcellari è stata una delle figure più attive del partito. Oltre al suo impegno istituzionale, è stata per lungo tempo un punto di riferimento anche nell’organizzazione della Festa dell’Unità, dove la sua presenza operativa e la sua capacità di coordinamento erano considerate un elemento stabile dell’evento.

In Consiglio comunale ricopriva l’incarico di presidente della Commissione Ambiente, ruolo che le aveva permesso di seguire da vicino temi legati alla sostenibilità, alla gestione del territorio e alle politiche ambientali locali. Una posizione che aveva consolidato la sua immagine di amministratrice attenta e presente.

La scelta di lasciare la vicecapogruppo arriva in un momento in cui il Pd sta attraversando una fase di riorganizzazione in ambito anche provinciale dopo le dimissioni di Michele Bellini.

