Investimento pedone alla mini rotatoria Cadore - Altobello Melone

Una donna di 66 anni è stata investita questa mattina alle 8.30 circa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali di via Cadore, in prossimità della mini rotonda di via Altobello Melone. L’automezzo proveniva da via Melone e svoltando verso via Cadore il conducente non ha visto il pedone. Si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi, giunti poco dopo con un’ambulanza della Croce Verde.

L’impatto fortunatamente è stato lieve perchè l’auto procedeva a bassa velocità. La 66enne è stata comunque tasportata all’ospedale in codice giallo.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la regolazione del traffico.

