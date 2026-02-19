La rassegna “Culture in Dialogo” fa tappa al Museo Archeologico S. Lorenzo

Sabato 21 febbraio, dalle 15 alle 17, la rassegna Culture in Dialogo fa tappa al Museo Archeologico San Lorenzo dove il pubblico avrà l’opportunità di partecipare ad una visita guidata d’eccezione. Attraversando gli scenografici spazi museali, sarà infatti possibile incontrare persone provenienti da diverse parti del mondo che condivideranno racconti, leggende e memorie personali ispirate ai reperti archeologici che più le hanno colpite. Le visite guidate – a ingresso libero e gratuito – avverranno alle 15, alle 15:30, elle 16, e alle 16:30.

Grazie a ricordi d’infanzia, si potrà sperimentare una sorta di viaggio attraverso il Mediterraneo, per le strette viuzze della medina, tra moschee, palazzi e i loro variopinti mosaici, nei cortili assolati delle vecchie case di campagna in Marocco; sempre il mare porterà a conoscere la forza e il coraggio delle donne d’Albania, dalla Regina dell’Illiria alla resistenza contro l’impero Ottomano; il rintocco delle campane condurrà in Romania, per conoscere feste rituali di paese e antichi lavori di intreccio del vimini; il viaggio terminerà in Ucraina, nella “città dei leoni” le cui statue, al pari degli abitanti, attendono il ritorno della pace e dei turisti.

Culture in Dialogo, alla sua quarta edizione, è un progetto che intende trasformare i musei in spazi vivi di incontro e scambio, mettendo in relazione il patrimonio immateriale dei nostri concittadini di origine straniera – fatto di storie, musiche, esperienze di vita, conoscenze del proprio Paese – con il patrimonio materiale rappresentato da opere e oggetti esposti nelle sale. Il progetto nasce dalla pluriennale collaborazione tra associazioni, il Sistema Museale Cremona Musei e il Centro Interculturale Mondinsieme (Comune di Cremona) e il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona, con il cofinanziamento della Fondazione Walter Stauffer. Gli eventi sono inseriti nel laboratorio permanente “La Trama dei Diritti” a cura di CSV Lombardia Sud.

© Riproduzione riservata