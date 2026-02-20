Circolava con targhe contraffatte: i carabinieri denunciano un uomo

Un normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in una denuncia nei confronti di un automobilista. E’ accaduto la mattina del 18 febbraio, intorno alle ore 09.00, quando una pattuglia

della Sezione Radiomobile ha intimato l’alt a un’Audi che transitava in via Dante a Cremona.

Alla guida del veicolo si trovava un uomo di 36 anni e, durante le verifiche di rito, l’attenzione dei militari si è concentrata sulle targhe dell’auto. Sebbene la combinazione alfanumerica riprodotta

corrispondesse a quella del veicolo, un’analisi più attenta ha rivelato che sia la targa anteriore che quella posteriore non erano originali, bensì contraffatte.

Sono state quindi sequestrate e l’uomo denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona per il reato di falsità materiale commessa da privato.

La manomissione o la riproduzione non ufficiale delle targhe automobilistiche non comporta una semplice sanzione amministrativa, ma configura un vero e proprio reato. Le targhe sono infatti considerate certificazioni amministrative e la loro contraffazione, anche se riportano i dati corretti, espone al rischio di un procedimento penale per falsità materiale.

