Ultime News

20 Feb 2026 Pediatra di Libera scelta, il 28 febbraio cessa l'attività di Veronica Medeghini
20 Feb 2026 Cani contesi: perizia comportamentale su Lucky e Zorro. Battaglia legale infinita
20 Feb 2026 Coldiretti protagonista al Bontà con gli agricoltori di Campagna Amica e Terranostra
20 Feb 2026 Festival Terrafiume, al via la quinta edizione: calendario diffuso di eventi
20 Feb 2026 Dopo Cremona nasce la sezione Oglio-Po del Patto per il Nord
Nazionali

Lucca, 50enne trovato morto in casa: probabile intossicazione da monossido di carbonio

(Adnkronos) – Tragedia questa mattina a San Michele di Moriano, frazione di Lucca, dove un uomo di 50 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 9.30 dalla polizia e dal personale del 118, intervenuti dopo la segnalazione di una collega di lavoro preoccupata per la sua assenza. 

Secondo i primi accertamenti, il decesso sembrerebbe riconducibile a un’intossicazione da monossido di carbonio provocata dai fumi di scarico di un generatore usato per il riscaldamento dell’appartamento. I vigili del fuoco, intervenuti insieme al personale sanitario, hanno messo in sicurezza l’abitazione. 

La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso indagini coordinate dalla polizia per chiarire con precisione le circostanze della tragedia. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...