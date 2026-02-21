Amministratori cremonesi a Roma per la Conferenza nazionale AVS “Visione Comune”

I lavori sono iniziati questa mattina alle 10.30 al Centro congressi di via dei Frentani e si concluderanno domani, domenica 22 febbraio, alle 14.

Saranno due giornate intense di confronto e lavoro, nelle quali, ha spiegato Paolo Losco, segretario provinciale Sinistra Italiana di Cremona, “verrà dato spazio alle esperienze concrete costruite ogni giorno da eletti nei consigli comunali e nei territori: pratiche amministrative, scelte di governo locale, politiche pubbliche che provano a tenere insieme giustizia sociale, transizione ecologica, diritti e partecipazione.

L’obiettivo è valorizzare e mettere in rete queste esperienze, trasformandole in patrimonio comune e in strumenti utili per rafforzare il lavoro quotidiano degli amministratori locali, spesso chiamati a dare risposte immediate con risorse limitate e problemi sempre più complessi. Un lavoro che, nei territori, cresce e si arricchisce anche attraverso il confronto con le esperienze civiche: liste, reti, percorsi amministrativi nati dal basso che condividono gli stessi valori e che, insieme, possono costruire soluzioni più solide e replicabili.

Ai lavori sono presenti anche i co-portavoce di Europa Verde e la segreteria nazionale di Sinistra Italiana, per ribadire — come già avvenuto a Napoli lo scorso anno — l’impegno comune sugli Enti locali e il ruolo centrale dei Comuni nel dare risposte ai bisogni delle comunità.

La delegazione cremonese è composta da Roberta Mozzi, assessora del Comune di Cremona, Lapo Pasquetti e Rosita Viola, consiglieri comunali a Cremona, Leonardo Del Priore, consigliere comunale a Quintano, Andrea Ladina, consigliere comunale di Vaiano Cremasco, e Francesco Rossetti, co-portavoce provinciale di Europa Verde.

