21 Feb 2026 Covid: sei anni fa il "paziente 1". Il tempo passa, ma il ricordo resta vivo
21 Feb 2026 Bovino Wagyu italiano e latte A2, l'eccellenza lombarda premiata nel mondo
21 Feb 2026 Scuola, ultimo giorno per scegliere l’istituto per il prossimo anno
21 Feb 2026 Nuova iniziativa di “Milk Ets” all’Einaudi: ecco i segreti dei formaggi a pasta dura
21 Feb 2026 Scrivere il futuro in inglese: iniziativa del Torriani con l’Università di Brescia
Storica doppietta azzurra nello skicross: oro Deromedis, argento Tomasoni

MILANO (ITALPRESS) – Finale da sogno per l’Italia nello skicross maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026 con una straordinaria doppietta azzurra: oro per Simone Deromedis, argento per Federico Tomasoni. Deromedis parte fortissimo, prende subito il comando e costruisce quasi un secondo di vantaggio, resistendo al lungo inseguimento dello svizzero Alex Fiva. Poi il colpo di scena: straordinaria rimonta di Tomasoni, che recupera posizioni e si prende l’argento al fotofinish, firmando un risultato storico e dedicandolo alla fidanzata Matilde Lorenzi, scomparsa nell’ottobre 2024. Con questa doppia medaglia l’Italia sale a 29 podi complessivi: dieci ori, sei argenti e tredici bronzi, consolidando il terzo posto nel medagliere. Una giornata, l’ennesima, che entra di diritto nella storia dello sport azzurro.
