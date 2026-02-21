Storica doppietta azzurra nello skicross: oro Deromedis, argento Tomasoni

MILANO (ITALPRESS) – Finale da sogno per l’Italia nello skicross maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026 con una straordinaria doppietta azzurra: oro per Simone Deromedis, argento per Federico Tomasoni. Deromedis parte fortissimo, prende subito il comando e costruisce quasi un secondo di vantaggio, resistendo al lungo inseguimento dello svizzero Alex Fiva. Poi il colpo di scena: straordinaria rimonta di Tomasoni, che recupera posizioni e si prende l’argento al fotofinish, firmando un risultato storico e dedicandolo alla fidanzata Matilde Lorenzi, scomparsa nell’ottobre 2024. Con questa doppia medaglia l’Italia sale a 29 podi complessivi: dieci ori, sei argenti e tredici bronzi, consolidando il terzo posto nel medagliere. Una giornata, l’ennesima, che entra di diritto nella storia dello sport azzurro.gm/azn

gm