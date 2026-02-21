Un aiuto all'orientamento: a Soresina il Centro per l'Impiego lancia "Start Lab"

Una bussola per orientarsi nel mondo del lavoro e mettersi alla prova attraverso il confronto diretto con specialisti ed esperti.

Buona la prima per “Start Lab – Mani alla ricerca“, iniziativa organizzata a Soresina dal Centro per l’impiego e rivolta a giovani e giovanissimi.

Obiettivo alla base del progetto il voler favorire una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e delle aree di miglioramento.

“È un incontro più che altro di orientamento – spiega la responsabile del Centro per l’impiego di Soresina Rossella Barbaglio -, volto alla formazione e rivolto ai giovani, per capire quali possano essere le opportunità di inserimento lavorativo. Coinvolge due agenzie per il lavoro, i due enti formativi del nostro territorio soresinese; è una buona opportunità per i ragazzi”.

“Siamo molto soddisfatti di questo evento – prosegue – e speriamo di replicarlo in futuro perché dare la possibilità di approcciarsi al mondo del lavoro e alla formazione”.

I ragazzi partecipanti, una quarantina in totale, hanno così potuto incontrare gli enti formativi e le agenzie, simulare colloqui, mettersi concretamente alla prova e ricevere feedback utili per il futuro.

Un modo anche per presentarsi e portare la propria “carta d’identità” in un mondo, quello lavorativo, in continua evoluzione anche in provincia di Cremona.

“Le aziende faticano a trovare dei profili professionali con una particolare specializzazione – ci racconta in merito la responsabile -: non cercano più profili generici ma sempre più spesso professioni che richiedono una preparazione oppure un’esperienza specialistica”.

Che consigli dare ai ragazzi? “Il miglior consiglio è quello di non abbattersi – conclude Barbaglio – perché cercare lavoro è esso stesso un lavoro; affrontare serenamente più colloqui e non smettere mai di imparare, di aggiornarsi e di formarsi”.

