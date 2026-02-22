Fine servizio a Grontardo e Scandolara RO per la dottoressa Rossana De Muro

Dal 28 febbraio 2026 la dottoressa Rossana Demuro cesserà la propria attività di medico di famiglia, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, nei Comuni di Grontardo e Scandolara Ripa d’Oglio.

A comunicarlo è l’Asst di Cremona, che invita tutti gli assistiti a effettuare per tempo la scelta di un nuovo medico tra quelli con disponibilità operanti nell’ambito territoriale di Cremona Est, così da garantire continuità nell’assistenza sanitaria.

La nuova scelta potrà essere effettuata con diverse modalità. È possibile recarsi di persona agli sportelli Scelta e Revoca dell’Ufficio competente in via San Sebastiano 14 a Cremona, edificio B, aperto il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30, mentre martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

In alternativa, la procedura può essere svolta via email scrivendo all’indirizzo assintegrativa.cremona@asst-cremona.it, indicando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito telefonico e un indirizzo email, specificando il medico scelto e allegando copia del documento di identità e della tessera sanitaria.

La scelta del medico di famiglia può essere effettuata anche in farmacia, presso qualsiasi esercizio del territorio di Ats Val Padana, oppure online, collegandosi con Spid o Carta d’Identità Elettronica al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia.

Per informazioni è attivo il numero 0372 408635-408636 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, oltre all’indirizzo email assintegrativa.cremona@asst-cremona.it.

A partire dal 2 marzo 2026, gli assistiti della dottoressa Demuro che non avranno ancora provveduto alla scelta di un nuovo medico potranno rivolgersi al Punto Unico di Accesso, attivo presso la Casa di Comunità di Cremona in via Belgiardino 6, edificio A al piano terra.

Il servizio è disponibile dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 15.30, mentre il mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 18. Il Pua è contattabile al numero 0372 408705 o all’indirizzo pua.cdc.cremona@asst-cremona.it.

In occasione dell’accesso agli sportelli o al Punto Unico di Accesso, è necessario portare con sé la tessera sanitaria, eventuale documentazione relativa a esenzioni per reddito o patologia, i referti di visite o esami recenti e l’elenco aggiornato dei farmaci assunti.

Per le situazioni di emergenza-urgenza resta attivo il numero unico 112, mentre il servizio di Continuità Assistenziale, ex Guardia medica, è disponibile al numero 116 117 dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e 24 ore su 24 nei prefestivi, il sabato e nei giorni festivi.

