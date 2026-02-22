Trofeo dei Violini, Luca Arca vince il torneo internazionale di tennis in carrozzina

Si è conclusa domenica 22 febbraio la prima edizione del Torneo Internazionale maschile di Tennis in carrozzina “Trofeo dei Violini.

In una bella cornice di pubblico e di autorità si sono affrontati i finalisti dei due tabelloni. Nel secondo tabellone il francese Romain Boittiaux ha battuto lo svedese Oscar Tarantino per 6-3 6-3 in una partita emozionante. I due giocatori hanno rispettivamente 19 e 20 anni, ma dato l’elevato valore tecnico hanno davanti a sé una brillantissima carriera.

Nel tabellone principale invece si sono affrontati l’italiano Luca Arca e il brasiliano Gustavo Carneiro Silva. Il torneo si è concluso con la vittoria di Luca Arca per 6-4 6-1.

Numerosi sono stati i colpi dalla tecnica magistrale che hanno strappato appassionati applausi al numeroso pubblico presente. Si tratta di due campioni con risultati straordinari alle spalle, tra Giochi olimpici e Coppe del Mondo e che ancora tanto valore da esprimere. Le emozioni che hanno saputo regalare sono state quindi davvero tante.

Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori per l’andamento di tutto il torneo: l’elevato valore tennistico, l’agonismo e il fairplay.

Come ricordato dal direttore del Torneo Roberto Bodini, la manifestazione sportiva ha visto la partecipazione di 32 atleti provenienti da 14 nazioni, divisi in due tabelloni che si sono sfidati sui campi indoor delle Canottieri Baldesio e Bissolati. S

traordinario e fondamentale il lavoro dei numerosi volontari intervenuti: medici, autisti, interpreti e addetti alla segreteria e ai campi. Molto apprezzato è stato l’apporto degli studenti del corso di laurea in fisioterapia dell’università Brescia, sede di Cremona, seguiti dai loro docenti e intervenuti più volte durante le gare.

Alle premiazioni sono intervenuti oltre al Presidente della Canottieri Baldesio, Alberto Guadagnoli, in rappresentanza anche del Presidente bissolatino Maurilio Segalini, l’assessore allo sport Luca Zanacchi e tante altre autorità. Tutti si sono congratulati per la perfetta organizzazione e la bella collaborazione tra le Canottieri cremonesi.

Con questo trofeo, in versione invernale indoor, e quello “storico” in versione estiva, Cremona diventa una delle poche città al mondo ad organizzare ogni anno due tornei internazionali di Tennis in Carrozzina.

L’appuntamento alla Canottieri Baldesio è per settembre quando dal 3 al 6 si svolgerà il Torneo “Città di Cremona”.

