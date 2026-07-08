Furto in azienda a Casalbuttano: le telecamere incastrano il presunto ladro, un denunciato

Le immagini del sistema di videosorveglianza e il tempestivo intervento dei Carabinieri hanno permesso di individuare il presunto autore di un furto avvenuto nella tarda serata del 7 luglio ai danni di un’azienda di Casalbuttano.

L’episodio si è verificato intorno alle 22.30 nel piazzale esterno di una ditta situata in via Riglio. Il titolare dell’attività, insospettito dalla presenza di un’auto con a bordo due persone all’interno dell’area aziendale, si è avvicinato al mezzo per capire cosa stesse accadendo. Alla vista dell’imprenditore, i due individui si sono allontanati rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Insospettito dalla fuga, il titolare ha controllato le immagini delle telecamere di sicurezza installate nell’area aziendale, scoprendo che uno dei due uomini aveva appena sottratto un avvitatore pneumatico professionale utilizzato per il cambio degli pneumatici. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza 112. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Cremona, alla quale sono state fornite la descrizione dell’autovettura sospetta e le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. I militari hanno avviato le ricerche del veicolo segnalato, riuscendo a intercettarlo poco dopo mentre transitava nuovamente nei pressi dell’azienda appena colpita dal furto.

I Carabinieri hanno intimato l’alt al conducente e proceduto alla sua identificazione. A bordo del mezzo si trovava in quel momento un uomo di 53 anni, residente in provincia di Cremona. Durante la perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno cercato l’attrezzo sottratto, senza però riuscire a rinvenirlo: il materiale potrebbe essere stato nascosto in precedenza oppure portato via dal complice che si era allontanato.

A confermare il coinvolgimento dell’uomo sono state comunque le immagini delle telecamere dell’azienda, che hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il 53enne è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto.

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