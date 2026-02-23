Ultime News

23 Feb 2026 Pauroso incidente in Via Sesto: grave un 17enne
23 Feb 2026 Il Bontà chiude in bellezza: territorio unito nel Festival delle Paste Ripiene
23 Feb 2026 Al "Bontà" ultimo giorno: tra olio pugliese e culatello, abbiamo incontrato gli espositori
23 Feb 2026 Travolto da un treno, muore 44enne: ritardi e disagi anche per i pendolari cremonesi
23 Feb 2026 Vescovato, l'ufficio postale riapre tra ammodernamenti e novità
Video Pillole

Dazi, Tajani “Preoccupazione è rassicurare le imprese che esportano”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La nostra preoccupazione è quella di rassicurare tutte le imprese italiane che esportano. Ecco perché finita la riunione del G7 commercio internazionale riunirò la task force dazi”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo a Bruxelles per il Consiglio Affari esteri. “Le guerre commerciali non servono a nessuno, noi difenderemo certamente i nostri interessi e le nostre scelte con serietà, con fermezza, ma anche confidando molto nel lavoro del commissario Maros Sefcovic”, ha aggiunto Tajani.

