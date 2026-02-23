Ultime News

Lavori alla stazione di Cremona, nuovi orari: tutte le modifiche di treni e bus

di Andrea Colla

Gli interventi - e le variazioni - previsti tra il 26 febbraio e il 5 marzo

La stazione ferroviaria di Cremona (foto di repertorio)
Dal 26 febbraio al 5 marzo sono programmati alcuni lavori di manutenzione nella stazione ferroviaria di Cremona, previsti dal gestore dell’infrastruttura; per questa ragione, alcuni treni subiscono variazioni.
Nello specifico, le linee interessate dalle modifiche alla circolazione saranno la Verona-Brescia-Milano e la Mantova-Cremona-Codogno-Milano.
Di seguito, i nuovi orari temporanei dei treni e dei bus sostitutivi con le tabelle di riferimento.

