23 Feb 2026 Pauroso incidente in Via Sesto: grave un 17enne
23 Feb 2026 Il Bontà chiude in bellezza: territorio unito nel Festival delle Paste Ripiene
23 Feb 2026 Al "Bontà" ultimo giorno: tra olio pugliese e culatello, abbiamo incontrato gli espositori
23 Feb 2026 Travolto da un treno, muore 44enne: ritardi e disagi anche per i pendolari cremonesi
23 Feb 2026 Vescovato, l'ufficio postale riapre tra ammodernamenti e novità
Pauroso incidente in Via Sesto: grave un 17enne

di Andrea Colla

Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Il luogo dell'incidente, in via Sesto a Cremona (foto Marco Zambelli)
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO  – Incidente, oggi in tarda mattinata, in via Sesto a Cremona, che ha visto coinvolti un ragazzo di 17 anni alla guida di un moto e un automobilista.
I fatti, ancora in fase di ricostruzione, si sono svolti intorno alle 13, nei pressi del giardino “Ragazzi del ’99”: il giovane in moto, che procedeva verso la tangenziale,  è entrato in collisione con l’auto, per cause da accertare.

Prontamente intervenuti i sanitari e la polizia locale; dopo i soccorsi sul posto, il 17enne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Due le auto che risultano coinvolte: una Panda condotta da una 61enne in procinto di svoltare a sinistra e dietro cui probabilmente stava viaggiando il giovane; e un altro veicolo parcheggiato lungo via Sesto contro il quale si è schiantato il motociclista.

