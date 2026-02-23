Pauroso incidente in Via Sesto: grave un 17enne

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Incidente, oggi in tarda mattinata, in via Sesto a Cremona, che ha visto coinvolti un ragazzo di 17 anni alla guida di un moto e un automobilista.

I fatti, ancora in fase di ricostruzione, si sono svolti intorno alle 13, nei pressi del giardino “Ragazzi del ’99”: il giovane in moto, che procedeva verso la tangenziale, è entrato in collisione con l’auto, per cause da accertare.

Prontamente intervenuti i sanitari e la polizia locale; dopo i soccorsi sul posto, il 17enne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Due le auto che risultano coinvolte: una Panda condotta da una 61enne in procinto di svoltare a sinistra e dietro cui probabilmente stava viaggiando il giovane; e un altro veicolo parcheggiato lungo via Sesto contro il quale si è schiantato il motociclista.

