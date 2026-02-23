Ultime News

23 Feb 2026 Pauroso incidente in Via Sesto: grave un 17enne
23 Feb 2026 Il Bontà chiude in bellezza: territorio unito nel Festival delle Paste Ripiene
23 Feb 2026 Al "Bontà" ultimo giorno: tra olio pugliese e culatello, abbiamo incontrato gli espositori
23 Feb 2026 Travolto da un treno, muore 44enne: ritardi e disagi anche per i pendolari cremonesi
23 Feb 2026 Vescovato, l'ufficio postale riapre tra ammodernamenti e novità
Nazionali

Sanremo, Meloni: “Io all’Ariston notizia inventata, non siamo al FantaSanremo”

(Adnkronos) – “Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti”, scrive sui social la premier Giorgia Meloni. 

“Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. A questo punto – ironizza la presidente del Consiglio – forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale”. 

“Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica”, conclude Meloni. 

