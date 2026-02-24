Cerchi lavoro? Qui le offerte della settimana dei Centri per l'Impiego

Come ogni settimana l’Ufficio Lavoro della Provincia di Cremona ha diffuso le offerte pervenute da aziende e professionisti: sono 122 le opportunità per chi sta cercando un’occupazione nelle quattro aree dei Centro per l’Impiego, a Cremona, Crema, Casalmaggiore e Soresina.

Pubblicate inoltre le “Altre Opportunità”, offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego.

Lo scorso Giovedì 19 febbraio a Soresina si è svolto “Start Lab – Mani alla ricerca: dove competenze, idee e futuro si incontrano” presso il Centro per l’Impiego. Un evento sperimentale, pensato espressamente per sostenere i giovani tra i 18 e i 29 anni nel loro percorso di ricerca attiva del lavoro. P

er l’occasione, gli uffici del Centro per l’Impiego sono stati trasformati in veri e propri laboratori operativi, in cui tutti i partecipanti – ben 31 giovani – hanno potuto testare l’efficacia del proprio curriculum vitae e migliorarla, misurarsi con la simulazione di colloqui di lavoro e riceverne un feedback immediato, oltre a raccogliere indicazioni concrete su come presentarsi al meglio nel mercato del lavoro.

L’iniziativa ha offerto, inoltre, un confronto diretto con esperti del settore e un supporto personalizzato per analizzare il proprio progetto professionale, individuare punti di forza e aree di miglioramento, anche attraverso l’orientamento verso opportunità formative mirate.

Accanto al Centro per l’Impiego di Soresina, organizzatore dell’evento, sono stati coinvolti importanti attori del mercato del lavoro locale: le Agenzie per il Lavoro During ed Eurointerim, insieme agli enti accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione Cesvip Lombardia e Inchiostro Cooperativa.

“La nutrita partecipazione alla giornata da parte dei giovani – sottolinea Giovanni Gagliardi, Consigliere Provinciale delegato al lavoro – e la loro partecipazione attiva alle diverse attività proposte, che li hanno visti mettersi in gioco con volontà e determinazione, ci confermano il loro grande interesse ed anche il loro urgente bisogno di spazi concreti di orientamento e accompagnamento al lavoro, che i Centri per l’Impiego continueranno ad offrire in tutte le loro sedi, anche in collaborazione con la nutrita rete degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro e la formazione nel territorio provinciale”.

