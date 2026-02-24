Contromano all'imbocco della tangenziale: fermato dalla Polizia Stradale

Un autista ha rischiato di entrare contromano in tangenziale a Cremona, non rendendosi conto della segnaletica che da via Rosario indica la svolta a sinistra verso via dei Cipressi. Ha proseguito dritto non accorgendosi del divieto e dopo decine di metri percorsi in quella che, in realtà, è un’uscita del raccordo cremonese, è stato fermato dalla Polizia Stradale, che ha scongiurato rischi con un intervento repentino.

Tutto è accaduto in pochi istanti, nel primo pomeriggio di martedì, quando un equipaggio della Polstrada di Pizzighettone, impegnato nei consueti servizi di controllo del territorio e monitoraggio della sicurezza stradale lungo le direttrici che collegano la città alla rete extraurbana, ha notato un pericolo imminente. Un veicolo ha imboccato contromano il tratto di via Rosario dedicato all’uscita dalla tangenziale.

Il mezzo procedeva in senso opposto rispetto al flusso regolare. La pattuglia, accortasi immediatamente della gravità della situazione, ha attivato i dispositivi acustici e luminosi, riuscendo con una manovra tempestiva a intercettare il conducente e a bloccarne la marcia pochi istanti prima che potesse immettersi in tangenziale.

