Sanremo, Di Liberatore (Rai) “Contatti con Celentano ma non per il Festival”
SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – “Ci sono stati naturalmente dei contatti, assolutamente”. Così Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento prime time Rai, conferma i contatti avvenuti con Adriano Celentano, chiarendo che non riguardano una presenza al Festival ma eventuali progetti da sviluppare insieme. Conti, da parte sua, ringrazia il cantante per aver apprezzato aver portato Azzurro al Quirinale: “Abbraccio, lui e Claudia”.
