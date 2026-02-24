Ultime News

24 Feb 2026 4 anni dall'invasione dell'Ucraina: finestre illuminate a Palazzo comunale
24 Feb 2026 "Privata di dignità, autonomia e libertà". Suoceri e cognato a processo: "Condanna"
24 Feb 2026 Corpi civili di Pace per l'Ucraina, Ceraso presenta ordine del giorno
24 Feb 2026 Cr.Forma rilancia la formazione socio-sanitaria: sold out il corso sul piede diabetico
24 Feb 2026 “Il latte è perfezione”: a Cremona il futuro del lattiero-caseario tra salute e ambiente
Video Pillole

Sanremo, Di Liberatore (Rai) “Contatti con Celentano ma non per il Festival”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – “Ci sono stati naturalmente dei contatti, assolutamente”. Così Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento prime time Rai, conferma i contatti avvenuti con Adriano Celentano, chiarendo che non riguardano una presenza al Festival ma eventuali progetti da sviluppare insieme. Conti, da parte sua, ringrazia il cantante per aver apprezzato aver portato Azzurro al Quirinale: “Abbraccio, lui e Claudia”.

