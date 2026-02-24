Ultime News

24 Feb 2026 Lions Club Cremona Europea, "Premio donna": ecco chi sono le protagoniste
24 Feb 2026 Nuovo Ospedale, risposte non esaurienti dal Comune: nuova richiesta di Tacchini
24 Feb 2026 4 anni dall'invasione dell'Ucraina: finestre illuminate a Palazzo comunale
24 Feb 2026 "Privata di dignità, autonomia e libertà". Suoceri e cognato a processo: "Condanna"
24 Feb 2026 Corpi civili di Pace per l'Ucraina, Ceraso presenta ordine del giorno
Sanremo, Tommaso Paradiso con la mano fasciata: “Ho fatto un disastro…”

Piccolo incidente domestico per Tommaso Paradiso prima del debutto al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore, in gara con il brano ‘I Romantici’, si è presentato ieri al green carpet con una fasciatura sulla mano sinistra.  

Al magazine Chi, Paradiso ha raccontato l’accaduto, spiegando che l’incidente è stato causato da un giocattolo della figlia Anna, la primogenita nata nell’aprile del 2025: “Sono inciampato di notte su un giocattolo di mia figlia, mi sono appoggiato a un vetro della finestra e mi sono letteralmente spaccato la mano in due, hanno dovuto mettere dei punti sia dentro che fuori”.  

“Ho fatto un disastro – ha aggiunto – devo ancora calcolare bene le distanze e gli spazi ora che c’è lei”.  

