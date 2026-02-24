Video Pillole
Tg News – 24/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Uccise senzatetto, condannato a 12 anni l’ex assessore di Voghera Adriatici
– Pusher ucciso a Milano Rogoredo, agente fermato confessa
– Rubavano vestiti in Stazione Termini, indagati 21 tra poliziotti e carabinieri
– Morte Domenico, relazione: “Criticità team ospedale Napoli”
– Vertici dell’Ue in Ucraina nel quarto anniversario della guerra
– Pilotavano forniture, chiesto arresto per 16 ricercatori universitari
– Al via Sanremo con Conti, Pausini e Yaman
– Sanremo, Alexa porta i Jalisse al Festival
– Previsioni 3B Meteo 25 Febbraio
azn
