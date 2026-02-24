Zelensky mostra bunker sotterraneo per la prima volta

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso pubblico, per la prima volta in un video, il bunker top secret dove si era rifugiato allo scoppio della guerra lanciata dalla Russia quattro anni fa.

All’inizio del discorso che Zelensky ha tenuto alla nazione, il video mostra un lungo corridoio senza finestre con un cartello che recita ‘Ufficio del Presidente ucraino’. Su un muro appare poi un’icona ortodossa con sotto la raffigurazione del simbolo nazionale ucraino, il Tryzub.

“E’ in questo ufficio, in questa piccola stanza nel bunker di via Bankova, che ho avuto le mie prime conversazioni con i leader mondiali all’inizio della guerra. Qui ho parlato con il presidente Biden, ed è stato proprio qui che ho sentito dirmi: Volodymyr, c’è una minaccia. Devi lasciare l’Ucraina urgentemente. Siamo pronti ad aiutarti. E qui ho risposto che ho bisogno di munizioni, non di un passaggio” per uscire dal Paese, ha detto Zelensky.

La via Bankova si trova nel cuore del quartiere governativo di Kiev ed è dove hanno sede gli uffici presidenziali fin dall’indipendenza dell’Ucraina, nel 1991.