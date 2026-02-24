Ultime News

24 Feb 2026 Lotta alla dispersione scolastica, verso un modello unico territoriale
24 Feb 2026 "Destini di donne", al Ponchielli quattro appuntamenti tra prosa e danza
24 Feb 2026 Rinnovo contratto metalmeccanici: l'ipotesi di accordo piace al 92% dei lavoratori
24 Feb 2026 Domenica al Museo Archeologico: il primo marzo le guide sono gli studenti del Liceo Manin
24 Feb 2026 Cambio di casacca per Barbara Mazzali in Regione: da FDI a Forza Italia
Nazionali

Zelensky mostra bunker sotterraneo per la prima volta

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso pubblico, per la prima volta in un video, il bunker top secret dove si era rifugiato allo scoppio della guerra lanciata dalla Russia quattro anni fa.  

All’inizio del discorso che Zelensky ha tenuto alla nazione, il video mostra un lungo corridoio senza finestre con un cartello che recita ‘Ufficio del Presidente ucraino’. Su un muro appare poi un’icona ortodossa con sotto la raffigurazione del simbolo nazionale ucraino, il Tryzub. 

 

 

“E’ in questo ufficio, in questa piccola stanza nel bunker di via Bankova, che ho avuto le mie prime conversazioni con i leader mondiali all’inizio della guerra. Qui ho parlato con il presidente Biden, ed è stato proprio qui che ho sentito dirmi: Volodymyr, c’è una minaccia. Devi lasciare l’Ucraina urgentemente. Siamo pronti ad aiutarti. E qui ho risposto che ho bisogno di munizioni, non di un passaggio” per uscire dal Paese, ha detto Zelensky. 

La via Bankova si trova nel cuore del quartiere governativo di Kiev ed è dove hanno sede gli uffici presidenziali fin dall’indipendenza dell’Ucraina, nel 1991. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...