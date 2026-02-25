Ultime News

25 Feb 2026 Uniti dalla politica, separati dal Referendum. Su CR1 confronto tra Carletti e Pasquetti
25 Feb 2026 Malattie rare, Tedoldi: "Serve una rete tra ospedali e territorio". Il convegno
25 Feb 2026 Direzione provinciale Pd: si spiana la strada per Azzali
25 Feb 2026 Manifattura e artigianato, Cremona corre: dati positivi in tutti i settori
25 Feb 2026 Sanremo 2026: la classifica provvisoria dopo la prima serata
Video Pillole

All’ospedale di Napoli certificati e favori al clan Contini, 4 misure cautelari

NAPOLI (ITALPRESS) – Favori al clan Contini all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Per associazione di tipo mafioso aggravata dal carattere armato, corruzione, falsa testimonianza, false dichiarazioni all’autorità giudiziaria, falsità ideologica in atti pubblici, trasferimento fraudolento di valori, accesso abusivo a sistemi informatici, tentata estorsione, estorsione, usura, riciclaggio e autoriciclaggio, Guardia di Finanza e Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal Gip di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di quattro persone. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di tre indagati, mentre per un quarto le operazioni sono in corso.

(Fonte video: Guardia di Finanza e Carabinieri)

