Caso Espstein, Nyt: “Dai documenti sparite accuse di una donna a Trump”

(Adnkronos) –
Tra i milioni di documenti degli Epstein files pubblicati dal dipartimento di Giustizia mancherebbero i documenti relativi alle accuse di aggressione sessuale che una donna ha mosso nel 2019 contro Donald Trump. Lo scrive il New York Times, spiegando che si tratta di rapporti dell’Fbi relativi alle dichiarazioni della donna che, subito dopo l’arresto di Jeffrey Epstein, si fece avanti per dire che era stata aggredita dal finanziere pedofilo e da Trump negli anni ottanta, quando era minorenne. L’esistenza di questi rapporti è indicata da una lista di materiale investigativo che invece è stata pubblicata, aggiunge il Times.  

Nella lista si specifica che l’Fbi condusse quattro interrogatori in relazione delle accuse della donna e scrisse rapporti per ognuno di questi. Ma tra i documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia si trova solo un rapporto, quello in cui la donna descrive le accuse contro Epstein, mentre gli altri tre mancano. Interpellato dal Times, il dipartimento di Giustizia ha specificato che nella sua revisione ha trattenuto solo i documenti che “erano protetti dal segreto o erano duplicati” e poi in un secondo momento ha precisato che sono stati trattenuti anche i documenti coinvolti “in inchieste federali in corso”.  

 

© Riproduzione riservata
