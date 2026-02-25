Ultime News

25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
25 Feb 2026 Parco Sartori al buio da giorni: la preoccupazione dei residenti
25 Feb 2026 Consulta degli stranieri non funzionale, la maggioranza chiede "uno strumento nuovo"
25 Feb 2026 Serie A, Cremonese ultima per punti fatti dopo essere andata in svantaggio
25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
Nazionali

Crans-Montana, da Svizzera 55mila euro a feriti e famiglie vittime

(Adnkronos) – La Confederazione svizzera verserà un contributo di solidarietà di 50mila franchi, circa 55mila euro, una tantum ai feriti e ai familiari delle vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani, e il ferimento di altre 115. La proposta, presentata dal Consiglio federale, verrà votata dal Parlamento a marzo come misura urgente.  

L’obiettivo è quello di fornire assistenza rapida e senza ostacoli alle persone colpite e si aggiunge all’aiuto finanziario d’urgenza di 10mila franchi disposto dal Canton Vallese. 

 

