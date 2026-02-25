Ultime News

25 Feb 2026 Agricoltura: 6.2 milioni stanziati per contrastare danni da clima
25 Feb 2026 La figura dell'Oss compie 25 anni: "Tecnica e relazione al servizio delle persone"
25 Feb 2026 Juvi, il capitano Panni: "Vittoria che vale quattro punti, orgoglioso della squadra"
25 Feb 2026 Casalbuttano, truffa a un anziano: 16 mila euro restituiti dai Carabinieri
25 Feb 2026 Cremona&Bricks 2026, appuntamento il 14 e 15 marzo a CremonaFiere
Nazionali

Ferrara, donna trovata morta in casa con ferita da arma da taglio

(Adnkronos) – Una donna di 55 anni è stata trovata morta ieri sera in casa a Ostellato, nel Ferrarese, con una ferita da arma da taglio al petto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che ne hanno constatato il decesso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.  

La donna, una 55enne di origine bielorussa, lavorava come Oss ed era sposata con un uomo italiano. Sarebbe stato proprio il marito a dare l’allarme. A quanto si apprende, tra le ipotesi al vaglio, non si esclude possa essersi trattato di un suicidio. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...