25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
25 Feb 2026 Parco Sartori al buio da giorni: la preoccupazione dei residenti
25 Feb 2026 Consulta degli stranieri non funzionale, la maggioranza chiede "uno strumento nuovo"
25 Feb 2026 Serie A, Cremonese ultima per punti fatti dopo essere andata in svantaggio
25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino

La celebrazione sarà un’occasione per riflettere sui successi e le nuove sfide della Fondazione Comunitaria di Cremona. La mattina si concluderà con una audizione musicale

A sinistra Cesare Macconi, a destra la Fondazione Comunitaria
Martedì 3 marzo si svolgerà la celebrazione per i 25 anni della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona. L’appuntamento è alle 10 al Museo del Violino. Sarà un momento particolarmente significativo per il territorio, dedicato a ripercorrere i traguardi raggiunti in questi 25 anni di attività e a condividere le prospettive future della Fondazione.

Interverrà Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, Renzo Rebecchi, già Presidente Fondazione Comunitaria, Cesare Macconi, Presidente Fondazione Comunitaria, Silvia Corbari, consulente del progetto di Valutazione di Impatto sul territorio e l’incontro sarà moderato da Paolo Gualandris, direttore de “La Provincia di Cremona e Crema”. Seguirà un’audizione musicale offerta dalla Fondazione.

