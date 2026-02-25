Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino

Martedì 3 marzo si svolgerà la celebrazione per i 25 anni della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona. L’appuntamento è alle 10 al Museo del Violino. Sarà un momento particolarmente significativo per il territorio, dedicato a ripercorrere i traguardi raggiunti in questi 25 anni di attività e a condividere le prospettive future della Fondazione.

Interverrà Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, Renzo Rebecchi, già Presidente Fondazione Comunitaria, Cesare Macconi, Presidente Fondazione Comunitaria, Silvia Corbari, consulente del progetto di Valutazione di Impatto sul territorio e l’incontro sarà moderato da Paolo Gualandris, direttore de “La Provincia di Cremona e Crema”. Seguirà un’audizione musicale offerta dalla Fondazione.

