Le cuoche contadine in cattedra con il progetto di educazione agroalimentare Coldiretti

S’intitola “Il grano e il pane: dalla spiga alla tavola” il percorso proposto da Coldiretti Cremona dedicato alla scoperta del grano e delle aziende agricole che lo coltivano per ricavarne la farina e quindi produrre dell’ottimo pane, genuino e dall’origine garantita dagli agricoltori. Il percorso è la novità dell’edizione 2025/26 de “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”, il progetto didattico rivolto dall’organizzazione degli agricoltori alle scuole primarie e dell’Infanzia della provincia di Cremona, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e con il coinvolgimento di enti e realtà del territorio.

In prima linea nel progetto ci sono le imprenditrici agricole di Coldiretti Donne, le fattorie didattiche di Terranostra Cremona, i giovani agricoltori di Coldiretti, le aziende agricole di Campagna Amica.

Il progetto sta accompagnando i bambini alla scoperta dei cibi che nascono dall’agricoltura (per quest’anno scolastico si punta su pane, miele, latte e formaggi, ortofrutta di stagione), ma anche del valore dell’acqua (sviluppando il tema “AcquaVita, in collaborazione con Padania Acque”) e l’incontro con le aziende agricole in fattoria e presso i mercati di Campagna Amica.

Il percorso dedicato al pane vede in prima linea le cuoche contadine di Campagna Amica-Terranostra. In cattedra ci sono Elisa Mignani, dell’agriturismo-fattoria didattica Il Campagnino di Pessina Cremonese, e Maria Paglioli e Agnese Bocchieri, di Fattoria Cà Bianca di Ossalengo. Le cuoche contadine propongono un percorso che tocca tutte le fasi della filiera: partendo dalla spiga nel campo, approda alla produzione della farina, quindi alla nascita di cibi buoni e genuini, il pane e i prodotti da forno.

Oltre cento classi, nel complesso, hanno aderito al progetto didattico di Coldiretti, che anche quest’anno arriverà a coinvolgere circa 2500 alunne e alunni del territorio. Tante classi hanno scelto di approfondire il tema del pane, che rappresenta la novità di questa edizione.

Questi i temi dei percorsi per l’anno scolastico 2025/2026:

Il Km 0 e la stagionalità dei prodotti agricoli, dedicato in particolare ai più piccoli, per scoprire frutta e verdura di stagione e il legame con il territorio

Dolce come il miele, un viaggio nel mondo delle api, fondamentali per la biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi

AcquaVita, in collaborazione con Padania Acque, per conoscere l’acqua come bene comune e risorsa essenziale per la vita

La nostra Via Lattea, percorso dedicato al latte, prodotto principe della zootecnia cremonese

Gli animali della fattoria, per scoprire il lavoro quotidiano di chi si prende cura degli animali

Viaggio alla scoperta del mercato di Campagna Amica, con incontri e visite ai mercati contadini del territorio

Il grano e il pane: dalla spiga alla tavola, percorso introdotto quest’anno, dedicato alla cerealicoltura, alla farina e alla panificazione, per raccontare il valore del lavoro agricolo e della filiera del pane.

© Riproduzione riservata