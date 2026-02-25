Ultime News

25 Feb 2026 Mara Sattei, il video della canzone di Sanremo girato al Museo del Violino
25 Feb 2026 Morto mons. Luigi Nozza, Capitolo della Cattedrale in lutto
25 Feb 2026 A Musicologia un convegno sulla musica digitale
25 Feb 2026 Tre opere del pittore Mario Nolli donate dal figlio alla Fondazione Città di Cremona
25 Feb 2026 Uniti dalla politica, separati dal Referendum. Su CR1 confronto tra Carletti e Pasquetti
Louvre, presidente della Reggia di Versailles sarà il nuovo direttore

(Adnkronos) – Il presidente della Reggia di Versailles ed ex presidente del Musée d’Orsay fino al 2024, Christophe Leribault, sarà il nuovo direttore del Museo del Louvre. E’ quanto apprende Bfmtv. Prende il posto di Laurence des Cars, che si è dimessa ieri dopo gli scandali che hanno travolto il museo più visitato al mondo, tra cui il clamoroso furto dello scorso ottobre. Il presidente francese Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni di des Cars affermando che il Museo del Louvre ha bisogno di ”un nuovo slancio”. 

