Morto mons. Luigi Nozza, Capitolo della Cattedrale in lutto

Capitolo della Cattedrale di Cremona in lutto per l’improvvisa scomparsa di mons. Luigi Nozza. Il sacerdote, originario di Cassano d’Adda, che avrebbe compiuto 78 anni il prossimo 14 marzo, è stato ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio di martedì 24 febbraio nella sua abitazione, dove viveva con l’anziana madre.

La camera ardente sarà allestita presso la casa di cura Ancelle della Carità di via Aselli, a Cremona. Classe 1948, originario di Cassano d’Adda, don Nozza è stato ordinato presbitero il 22 giugno 1974 in una classe di 16 confratelli, di cui diversi già saliti alla Casa del Padre: don Giovanni Bocchi, don Luigi Bolzoni, don Vincenzo Cavalleri, don Maurizio Devicenzi, don Emilio Garattini, don Francesco Nisoli, don Angelo Vailati.

Nominato parroco di Agoiolo nel 1988, è stato poi trasferito nel 1993 a Pizzighettone, comunità che dal 2001 ha guidato insieme anche a quella di Gera d’Adda. Il 14 settembre 2023 si era insediato ufficialmente come canonico del Capitolo della Cattedrale di Cremona.

