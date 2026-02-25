Ultime News

25 Feb 2026 Juvi, il capitano Panni: "Vittoria che vale quattro punti, orgoglioso della squadra"
25 Feb 2026 Casalbuttano, truffa a un anziano: 16 mila euro restituiti dai Carabinieri
25 Feb 2026 Cremona&Bricks 2026, appuntamento il 14 e 15 marzo a CremonaFiere
25 Feb 2026 Servizio di nettezza urbana, approvato il piano di lavoro per individuare il nuovo gestore
25 Feb 2026 Davide Barbieri, un minuto di silenzio all'Aselli. Il funerale venerdì a Cristo Re
Nazionali

Roma, 85enne ferisce la nuora a colpi di ascia in strada: la donna è grave

(Adnkronos) – Un 85enne ha colpito con un’ascia in diverse parti del corpo la nuora, 41enne. E’ accaduto in strada nel quartiere Gianicolense a Roma. Un carabiniere libero dal servizio che si trovava sulla via è subito intervenuto bloccando e disarmando l’anziano e scongiurando così ulteriori fendenti. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, mentre la donna è stata trasportata all’ospedale San Camillo, in codice rosso. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...