Ultime News

25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
25 Feb 2026 Un capolavoro di Rembrandt in arrivo alla Pinacoteca Ala Ponzone
25 Feb 2026 Cremona Unita Contro la Violenza: Parte la Campagna Mai Bandiera Bianca per le Donne
25 Feb 2026 Agricoltura: 6.2 milioni stanziati per contrastare danni da clima
25 Feb 2026 La figura dell'Oss compie 25 anni: "Tecnica e relazione al servizio delle persone"
Nazionali

Roma, Elefante di Bernini restaurato dopo distacco della zanna

(Adnkronos) – L’elefante di Piazza della Minerva di Gian Lorenzo Bernini, dopo il distacco della zanna sinistra avvenuto il 16 febbraio, è stato restaurato dalla Sovrintendenza Capitolina, con la collaborazione della Soprintendenza Speciale di Roma del Ministero della Cultura, che ha svolto l’alta Sorveglianza, approvando il progetto e l’esecuzione dell’intervento avvenuto il 23 febbraio, seguendo l’indicazione del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che aveva subito auspicato un rapido intervento di riparazione e restauro del danno. 

