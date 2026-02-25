Ultime News

25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
25 Feb 2026 Parco Sartori al buio da giorni: la preoccupazione dei residenti
25 Feb 2026 Consulta degli stranieri non funzionale, la maggioranza chiede "uno strumento nuovo"
25 Feb 2026 Serie A, Cremonese ultima per punti fatti dopo essere andata in svantaggio
25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
Nazionali

Sanremo omaggia Peppe Vessicchio, la figlia Alessia in lacrime a La volta buona

Il primo Festival di Sanremo senza Peppe Vessicchio. Alessia, la figlia del direttore d’orchestra scomparso lo scorso anno, è stata ospite oggi, mercoledì 25 febbraio, a La volta buona dopo che ieri nel corso della prima serata della kermesse canora Carlo Conti ha riservato un momento per ricordare il maestro Vessicchio, scomparso a novembre a 69 anni. 

“Sono distrutta, ma piena di belle emozioni. In due giorni ho ricevuto tanto amore”, ha raccontato Alessia. “L’omaggio è stato commovente, ha significato tutto per me la standing ovation”.  

Caterina Balivo le ha consegnato un regalo speciale: uno spartito d’oro della SIAE in onore del papà Vessicchio. “Questo è per te, per la tua mamma e per tuo padre che noi continueremo ad amare”, ha detto Balivo. La figlia Alessia non è riuscita a trattenere le lacrime: “Grazie veramente. Tu mi hai dimostrato affetto dal primo giorno, ti ringrazio veramente Caterina. Hai davvero un’anima bella”. Parole che hanno commosso anche la conduttrice.  

