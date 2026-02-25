Ultime News

25 Feb 2026 Mozione per la cittadinanza onoraria a Pasolini: Cremona riscopre il suo legame
25 Feb 2026 Patriarcato, mafia e violenza di genere: presentato il libro "Mai più cosa vostra"
25 Feb 2026 "Il pesce di profondità": il viaggio di una vita nel primo libro di Patrizio Azzini
25 Feb 2026 Nessuna estorsione del "branco" a un disabile. A chiedere denaro era "la vittima"
25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
Nazionali

Sanremo, seconda serata: Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle nuove proposte

(Adnkronos) – Nicolò Filippucci e Angelica Bove in finale per la categoria ‘Nuove Proposte’ del Festival di Sanremo 2026, sfida
che si terrà domani. l verdetto è stato decretato dal risultato combinato delle tre giurie chiamate a votare: la sala stampa, Tv e web, la giuria delle radio e il televoto del pubblico da casa. 

Filippucci con ‘Laguna’ ha avuto la meglio nella prima sfida della serata, superando gli altri concorrenti: il trio Blind, El Ma & Soniko, che si erano esibiti con il pezzo ‘Nei miei DM’. I 

Bove accede alla finale della categoria con il brano ‘Mattone’, che ha avuto la meglio nello scontro con Mazzariello che si era esibito con il pezzo ‘Manifestazione d’amore’.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...