Tg News – 25/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Morte Domenico, Ispettori Ministero all’ospedale di Bolzano
– Omicidio Rogoredo, Capo Polizia Pisani: “Via divisa a Cinturrino”
– Deliveroo sotto controllo giudiziario per caporalato
– Si fa male in Smart Working, riconosciuto infortunio sul lavoro
– Crans-Montana, dalla Svizzera 50mila franchi a ogni famiglia vittime
– Giustizia, Gratteri ribatte sugli organici, ribatte Nordio
– Sanremo debutta con 9,5 milioni di spettatori, quasi 3 in meno del 2025
– La 1000 Miglia Experience Florida taglia il suo secondo traguardo
– Previsioni 3B Meteo 26 Febbraio
