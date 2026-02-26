Nuova vita ai locali vuoti di corso Mazzini: arriva attività di parrucchiera

Aria di novità tra i negozi di corso Mazzini. Dopo il trasferimento della profumeria Ph5 al civico 41, in questi giorni è in corso l’allestimento di un nuovo locale sul lato opposto, al numero 24. Si tratta di un’attività di parrucchiera, che andrà insediarsi un uno degli spazi commerciali abbandonati da più lungo tempo, occupando due vetrine.

Segnali dunque di rinascita in questa strada di forte passaggio pedonale, dove di recente c’è stato anche l’avvicendamento tra il negozio di calzature e la macelleria islamica all’angolo con via Mercatello. Una diversifazione merceologica che ha fatto discutere ma che segna anche il declino della tipologia un tempo caratteristica del centro città, quella di abbigliamento e pelletteria, a favore di una maggiore varietà.

