Cronaca

Nuova vita ai locali vuoti di corso Mazzini: arriva attività di parrucchiera

di Giuliana Biagi

Le due vetrine al civico 24 torneranno ad illuminarsi: in corso l'allestimento

Il locale in corso di allestimento in corso Mazzini 24
Fill-1

Aria di novità tra i negozi di corso Mazzini. Dopo il trasferimento della profumeria Ph5 al civico 41, in questi giorni è in corso l’allestimento di un nuovo locale sul lato opposto, al numero 24. Si tratta di un’attività di parrucchiera, che andrà insediarsi un uno degli spazi commerciali abbandonati da più lungo tempo, occupando due vetrine.

I locali vuoti fino a poco tempo fa in corso Mazzini 24

 

Segnali dunque di rinascita in questa strada di forte passaggio pedonale, dove di recente c’è stato anche l’avvicendamento tra il negozio di calzature e la macelleria islamica all’angolo con via Mercatello. Una diversifazione merceologica che ha fatto discutere ma che segna anche il declino della tipologia un tempo caratteristica del centro città, quella di abbigliamento e pelletteria, a favore di una maggiore varietà.

 

© Riproduzione riservata
