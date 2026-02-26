Polizia locale, sindacato in campo: "Preoccupante carenza di organico"

In una nota del segretario regionale Sulpl Lombardia Emmanuele Russo, il sindacato unitario dei lavoratori della polizia locale interviene sulla situazione cremonese, denunciando una gestione che, a fronte di continui richiami

pubblici al tema della sicurezza, non sarebbe accompagnata da scelte concrete e strutturali.

Secondo il sindacato, “la carenza di organico ha ormai raggiunto livelli preoccupanti. Pensionamenti, mobilità e assenze non sarebbero stati compensati da un adeguato piano di assunzioni, con ripercussioni dirette sia sulle condizioni di lavoro degli operatori sia sulla qualità del servizio reso alla cittadinanza”.

“La sicurezza”, evidenzia il Sulpl, “non può essere soltanto uno slogan. Se davvero rappresenta una priorità per l’Amministrazione, allora è necessario investire nel personale, nei mezzi e nell’organizzazione del Corpo”.

Il sindacato si chiede quale sia la reale visione strategica del Comune di Cremona in materia di sicurezza urbana. “Ad oggi”, si legge nella nota, “non risultano programmati interventi concreti per colmare la grave carenza di organico. Gli agenti in servizio stanno garantendo professionalità e presenza sul territorio, ma non possono essere lasciati soli a sostenere carichi di lavoro sempre più pesanti”.

Tra le criticità evidenziate vi sono “turni gravosi, ricorso sistematico allo straordinario e difficoltà nel garantire un presidio capillare e continuativo del territorio“. Il Sulpl chiede quindi chiarezza: “sono previste nuove assunzioni nel

breve periodo? Esiste un piano di potenziamento reale del Corpo? Qual è il modello organizzativo che l’Amministrazione intende adottare per affrontare le sfide legate alla sicurezza urbana?”.

“Alle dichiarazioni devono seguire i fatti”, conclude il sindacato, “perché la sicurezza dei cittadini e la tutela degli operatori non possono essere sacrificate sull’altare dei proclami”.

