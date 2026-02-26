Ultime News

26 Feb 2026 In Duomo l'addio a monsignor Nozza. "Discreto e generoso riflesso dell’amore di Dio"
26 Feb 2026 Ordine pubblico durante manifestazioni sportive: il Siap chiede più personale
26 Feb 2026 Attività sanzionate, Cna: "Bene i controlli, ora un tavolo per sostenere operatori seri"
26 Feb 2026 La cremonese Maria Bresciani tedofora a Milano per il viaggio della fiaccola paralimpica
26 Feb 2026 La salute delle donne: una settimana dedicata alla prevenzione
Nazionali

Romani (Regione Lombardia): “Riqualificare aree dismesse è possibile”

(Adnkronos) – L’inaugurazione del punto vendita Lidl di Viale Corsica 21 a Milano “è un messaggio dato alla città: è possibile riqualificarle, recuperando le aree dismesse, che in Lombardia sono tantissime. Si calcola infatti che corrispondano a circa 50 chilometri quadrati, pari all’estensione di 7000 campi da calcio”. Così Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Regione Lombardia, all’inaugurazione dell’800esimo negozio Lidl in Italia. 

“L’operazione, effettuata in questo caso da un operatore privato, è sicuramente lungimirante -aggiunge- restituisce a milanesi e lombardi un’area della città e offre un servizio. Per questo motivo ringraziamo chi investe nel nostro Paese e nel nostro territorio, che è il più densamente popolato. Operazioni di questo tipo non possono che trovare casa a Milano, una città attrattiva e sempre più internazionale, anche a margine delle recenti Olimpiadi”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...