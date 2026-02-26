Ultime News

26 Feb 2026 Referendum, a Cremona la compagna di Tortora: "Votare Sì per una giustizia più giusta"
26 Feb 2026 La crisi del mais tra calo delle rese e aumento dei costi: i produttori in Fiera
26 Feb 2026 Manufatto sull'albero, Compagnone: "Non serve l'ironia, serve garantire sicurezza"
26 Feb 2026 Cremona protagonista alla Fiera del Turismo di Berlino con lo Stradivari Golden Bell
26 Feb 2026 Polizia locale, sindacato in campo: "Preoccupante carenza di organico"
Sanremo 2026, Sal Da Vinci commosso: standing ovation con ‘Per sempre sì’

Standing ovation per Sal Da Vinci e la sua ‘Per sempre sì’, il brano con cui è in gara al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore napoletano ha conquistato il pubblico del teatro Ariston, ancora prima della sua esibizione.  

Al momento dell’annuncio sul palco da parte dell’imitatore Ubaldo Pantani e la modella russa Irina Shayk, dalla platea è partito un coro sulle note di ‘Rossetto e Caffè’, la hit di Da Vinci che ha dominato le piattaforme digitali nel 2025. L’esibizione, con tanto di coreografia, ha conquistato il pubblico tanto da meritarsi una standing ovation.  

Ma non è finita qui. Prima dell’esibizione non è mancato un piccolo siparietto esilarante con Pantani, in veste di Lapo Elkann. L’imitatore dopo l’annuncio ha mostrato il cartellino con scritto le informazioni sul brano e girandolo ha scherzato: “Il notaio approva”. Una battuta che ha sciolto la tensione del cantante, scoppiato a ridere prima della performance. 

