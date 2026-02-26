Sanremo 2026, The Kolors ospiti del Suzuki stage: la band di ‘Tu con chi fai l’amore’

(Adnkronos) –

I The Kolors sono i protagonisti del Suzuki stage in piazza Colombo nella terza serata del Festival di Sanremo 2026. La band torna come ospite dopo aver partecipato in gara alla kermesse canora lo scorso anno con il brano ‘Tu con chi fai l’amore’.

I The Kolors si sono formati a Napoli nel 2009. Sono tre: il frontman (che suona anche la chitarra) Antonio “Stash” Fiordispino, Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e dal bassista Dario Iaculli. Il successo arriva nel 2015 quando i The Kolors partecipano e vincono la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Fun fact: Stash ha confessato solo più avanti di aver mentito sulla sua età durante le audizioni al talent show di Canale 5: “Avevo compiuto 26 anni da poco e credevo che Amici avesse un limite di età, fino ai 25”, ha ricordato il cantautore che ha falsificato la carta d’identità, proprio per evitare di non essere ammesso a causa del limite d’età. Durante l’esperienza ad Amici Elisa è stata la loro coach. Hanno mantenuto un ottimo rapporto anche dopo il programma, tanto che il frontman della band era anche tra gli invitati al matrimonio della cantante e di suo marito Andrea Rigonat.

Tra i maggiori successi della band c’è la canzone ‘Italodisco’, che nell’estate 2023 si afferma come una delle maggiori hit della stagione. Per imparare meglio l’inglese, il frontman si è trasferito a Londra, dove ha potuto imparare bene la lingua. E l’inglese è una lingua che compare spesso tra i brani dei The Kolors.

Fino al 2022, Daniele Mona era il terzo componente dei The Kolors, poi ha abbandonato la band e al suo posto è subentrato Dario Iaculli.

Stash, che all’anagrafe porta proprio questo nome anche se in molti credono che sia un nome d’arte, ha avuto una relazione di 10 anni con la giornalista di moda Carmen Fiorentino. In seguito, si lega alla modella-giornalista Giulia Belmonte e nel 2020 i due diventano genitori Grace, nel 2022 nasce la secondogenita, Imagine.

Stash è un vero fan dei Queen e in particolare del frontman Freddie Mercury. Ha anche alcuni tatuaggi ispirati ai suoi idoli musicali. Il suo sogno nel cassetto, come ha rivelato più volte, è quello di potersi esibire a Wembley, lo stesso stadio che ha ospitato la band di fama mondiale.

Durante gli Mtv Awards 2016, i The Kolors sono finiti al centro di un polverone mediatico. Il frontman della band ha prima sputato alla telecamera in diretta televisiva, e dopo il gruppo si è rifiutato di ricevere il premio a loro assegnato. Nel backstagesi è consumata una lite tra il cantante e Francesco Mandelli, che cercò di convincere la band a tornare sul palco. Stash si scusò per il suo comportamento attraverso un post su Instagram: “Lo sputo in telecamera non era per la gente che ci sostiene… Era per la gente che cerca di boicottarti senza alcun motivo. Perdonatemi… Sapete come sono fatto”.