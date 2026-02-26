Servizio civile universale, 5 opportunità in provincia di Cremona con Mosaico

Con Associazione Mosaico, in provincia di Cremona aperte cinque posizioni di Servizio civile nel settore Assistenza. I giovani potranno scegliere se impegnarsi nelle attività dedicate ai minori e ai giovani che si trovano in condizioni di disagio o di esclusione sociale, o nell’assistenza e trasporto dei pazienti che necessitano di spostarsi dall’abitazione alle strutture sanitarie per visite o terapie.

A livello regionale, le posizioni aperte sono 485. Possono partecipare al bando i maggiorenni che non abbiano ancora compiuto 29 anni, e le candidature (tramite Cie o Spid) sono aperte sino alle 14 di mercoledì 8 aprile. Il servizio inizierà invece a metà settembre, e proseguirà per un anno. Gli aspiranti candidati possono trovare, sul sito di Associazione Mosaico, tutte le informazioni e gli aggiornamenti utili. Inoltre, l’associazione realizzerà un video-tutorial per guidare i giovani nella presentazione della domanda.

“Con i percorsi di Servizio civile, i giovani hanno la possibilità di fare un’esperienza in ambienti di lavoro complessi, guidati e supportati dai professionisti presenti nell’ente ospitante – ha affermato Claudio Di Blasi, presidente di Associazione Mosaico – In questo modo, implementano le proprie competenze trasversali, sempre più richieste nei luoghi di lavoro, mentre contribuiscono al benessere della collettività”.

Durante l’anno di attività, gli operatori volontari possono contare sulla guida dei professionisti che già lavorano negli enti di attuazione dei progetti, così come sul supporto dei tutor che lavorano con Mosaico.

