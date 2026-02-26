Servizio Civile Universale: entro l’8 aprile 2026 la presentazione delle domande

E’ stato pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale 2026. Il Comune di Cremona, capofila della rete di partner (enti pubblici, cooperative ed associazioni), propone quattro progetti e mette a disposizione, complessivamente, 40 posti per 34 sedi.

I quattro progetti finanziati riguardano l’educazione e la promozione culturale, il consumo sostenibile e il rispetto ambientale, la cittadinanza attiva e la partecipazione giovanile. La domanda va presentata entro le ore 14 dell’8 aprile 2026 esclusivamente sulla piattaforma Domanda Online – Servizio Civile (https://domandaonline.serviziocivile.it/) che prevede il possesso dello Spid (Sistema pubblico d’identità digitale – livello di sicurezza 2) o della CieID (Identità digitale collegata alla Carta di Identità Elettronica).

Il Servizio Civile Universale, un’occasione per i ragazzi che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, è la scelta volontaria di dedicare 12 mesi a favore della comunità, mettendo in campo capacità e competenze. È un anno di crescita personale e professionale, in cui si ha la possibilità di acquisire nuove competenze, arricchendo il curriculum e conoscendo nuove realtà del territorio. Ogni volontario ha diritto ad un compenso mensile di 507,30 euro, svolge servizio presso la propria sede per una media di 25 ore a settimana e ha a disposizione alcuni giorni di permesso e malattia.

Per maggiori dettagli sui progetti, i posti disponibili e le attività si può consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Cremona (https://www.comune.cremona.it/novita/avvisi/servizio-civile-universale-bando-20262027).

Gli addetti dell’Ufficio Partecipazione Giovanile del Comune di Cremona sono disponibili ad aiutare i candidati a scegliere il progetto e a compilare la domanda. Per qualsiasi informazione o per fissare un orientamento è possibile telefonare ai numeri: 0372 407792 o 338 6639447 dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30, il venerdì dalle 8:30 alle 12.30, o inviare un’e-mail a serviziocivile@comune.cremona.it.

Sono stati inoltre organizzati anche tre Infoday, momenti aperti alla cittadinanza per avere informazioni sul bando appena uscito: martedì 3 marzo 2026 alle ore 17:30 al CrAb – Cremona Community Hub in via Fabio Filzi, 60/A; mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 17:30 a SpazioComune, piazza Stradivari, 7; martedì 31 marzo 2026 alle ore 16:30 alla Biblioteca Statale, via Ugolani Dati, 4 (Sala Conferenze).

