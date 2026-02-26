Thorsby: “Sono positivo, abbiamo tutte le possibilità per raggiungere l’obiettivo”

Ha avuto un impatto significativo sulla squadra, già alla sua prima presenza con la nuova maglia. Il centrocampista della Cremonese Morten Thorsby è stato da subito impiegato con costanza da mister Nicola, che non l’ha tenuto fuori neanche un minuto. Il centrocampista norvegese ha parlato del momento grigiorosso, della corsa salvezza e del Milan, prossimo avversario. Di seguito le sue dichiarazioni.

Salvezza e Mondiali: sono questi i tuoi obiettivi?

“Si tratta di una bella sfida, vivo per queste cose con ambizione, tengo molto alla salvezza con la Cremonese. Ovviamente anche al Mondiale, che è il sogno di ogni giocatore. Spero di riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi”.

Qual è la vera Cremonese? Quella vista contro il Genoa o quella vista contro la Roma?

“Possiamo vedere molto di più di quanto messo in mostra fino ad ora, la nostra è una squadra che con gli acquisti dell’ultimo mercato ha bisogno di capire come giocare insieme, visto che abbiamo qualità diverse dagli altri. Per questo serve tempo. Ora stanno rientrando tanti giocatori che sono stati fuori, sono positivo abbiamo le possibilità per raggiungere l’obiettivo”.

Come state a livello di umore dopo un periodo senza vittorie?

“Il calcio è fatto anche di momenti, qualcuno è più duro, ma si esce da queste situazioni insieme, il gruppo c’è ed è sano, abbiamo tutte le possibilità per farcela. Dobbiamo impegnarci ancora di più, nel calcio le cose cambiano velocemente. Ho già vissuto momenti come questo nella mia carriera”.

Hai già sfidato 10 volte il Milan in carriera, senza riuscire a vincere. Ma c’è sempre una prima volta…

“Sicuramente la partita di domenica sarebbe un ottimo momento per riuscirci”.

A livello tattico il mister ti chiede di giocare così avanzato per trovare la via del gol?

“Il mister sa che fa parte del mio gioco e delle mia qualità, fare gol è la cosa più bella del calcio, l’importante è dare il giusto contributo alla squadra”.

Come ti stai trovando a Cremona?

“La città è molto carina, non ho mai vissuto in città molto grandi, Cremona non è caotica e mi piace molto la vicinanza al centro sportivo”.

Il Milan è una big, ma spesso lascia il pallino del gioco agli avversari: che partita dobbiamo aspettarci?

“Il Milan ha tanta qualità, ogni tanto sbaglia e noi dobbiamo fare di tutto per essere perfetti e per giocarci la partita. Giocheremo in casa, con i nostri tifosi: dobbiamo giocare per ottenere punti. Il Milan settimana scorsa ha perso quindi sicuramente vorrà fare il risultato, per noi è importante fare la giusta prestazione”.

