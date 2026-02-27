Cremonese di 49 anni disperso sull'Adamello: ricerche in corso, campo base a Ponte di Legno

Un 49enne residente in provincia di Cremona risulta disperso da diverse ore a Ponte di Legno in provincia di Brescia.

L’uomo non ha più fatto ritorno dopo un’escursione solitaria sull’Adamello. Sono stati i suoi familiari a lanciare l’allarme nel tardo pomeriggio, non vedendolo rincasare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui.

La sua auto è stata trovata nel parcheggio dove l’uomo l’aveva lasciata prima dell’escursione.

Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e sono scattate le ricerche.

Sul posto sono impegnati i Vigili del fuoco di Vezza d’Oglio e di Darfo, il personale del Soccorso alpino della Valcamonica e i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza, oltre ai Carabinieri della compagnia di Breno.

A Ponte di Legno è stato allestito un campo base, gestito dal Soccorso alpino di Ponte di Legno. Nelle ricerche è impegnata anche la squadra droni e l’Unità di Comando Locale.

