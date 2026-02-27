Cremonese di 49 anni disperso sull'Adamello: ricerche in corso, campo base a Ponte di Legno
Scattate le ricerche per un 49enne disperso sull’Adamello, dopo che la famiglia ha lanciato l'allerta per la sua scomparsa
Un 49enne residente in provincia di Cremona risulta disperso da diverse ore a Ponte di Legno in provincia di Brescia.
L’uomo non ha più fatto ritorno dopo un’escursione solitaria sull’Adamello. Sono stati i suoi familiari a lanciare l’allarme nel tardo pomeriggio, non vedendolo rincasare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui.
La sua auto è stata trovata nel parcheggio dove l’uomo l’aveva lasciata prima dell’escursione.
Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e sono scattate le ricerche.
Sul posto sono impegnati i Vigili del fuoco di Vezza d’Oglio e di Darfo, il personale del Soccorso alpino della Valcamonica e i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza, oltre ai Carabinieri della compagnia di Breno.
A Ponte di Legno è stato allestito un campo base, gestito dal Soccorso alpino di Ponte di Legno. Nelle ricerche è impegnata anche la squadra droni e l’Unità di Comando Locale.