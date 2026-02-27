Ultime News

27 Feb 2026 Mucca libera crea il caos a Soncino e prende a calci veterinario
27 Feb 2026 Capitale della Cultura: primo tavolo dei promotori in Comune
27 Feb 2026 "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve": concerto al Ponchielli in ottobre
27 Feb 2026 Orientamento professionale: la Polizia di Stato si presenta agli studenti del Torriani
27 Feb 2026 Elezioni amministrative: salvo sorprese, comuni al voto il 24 e 25 maggio
Nazionali

FantaSanremo, i bonus e i malus della quarta serata

(Adnkronos) – Svelati i bonus e i malus validi solo per la quarta serata del FantaSanremo. Stasera, venerdì 27 febbraio, per la serata delle cover e dei duetti vengono premiati gli outfit animalier, mentre gli artisti che non ricevono il bouquet di fiori perdono 5 punti.  

Tra i bonus ne spunta anche uno dedicato ai ‘festini bilaterali’ citati da Elettra Lamborghini e diventati il tormentone di questa edizione del festival. 

 

Bonus Rai Pubblica Utilità: fa il gesto della medaglia nella Lingua dei Segni +20 punti
 

Outfit con stampa animalier +10 punti 

Bacio a un conduttore +10 punti 

Festini bilaterali: megafono +20 punti 

Non riceve un bouquet di fiori (post-esibizione) -5 punti 

