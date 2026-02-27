Ultime News

Olimpiadi, medaglia d'oro al cibo italiano in salsa cremonese

Elisabetta Salvadori racconta la sua esperienza come responsabile food and beverage per gli atleti di Milano-Cortina alla trasmissione TV "Punto e a capo" su Cr1

Elisabetta Salvadori e Fausto Arrighi ospiti di Cr1
Olimpiadi record anche in mensa: nei villaggi ogni giorno sono stati consumati 10mila uova, 365 kg di pasta e 60 di grana al giorno.

I numeri raccontano quanto la cucina italiana sia stata apprezzata dagli  atleti presenti nei villaggi di Milano, Cortina e Predazzo. Consumate 12mila fette di pizza e 8mila caffè al giorno.

A ruba il tortino al cioccolato e il tiramisù. I social hanno amplificato il gradimento con racconti e descrizioni entusiastici dei piatti.

SE ne è parlato a “Punto e a capo” su CR1 con Elisabetta Salvadori, cremonese doc e responsabile Food & Beverage dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e con Fausto Arrighi, ex direttore della Guida Michelin.

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA

